Robbie Williams prometió volver a la Argentina en 2026 tras una emotiva interacción con una fanática

El cantante británico hizo una promesa a sus seguidores argentinos durante su presentación en Malta en el Aftersun Festival.

Hoy 12:42

Este fin de semana, Robbie Williams sorprendió a sus fans durante su presentación en el Aftersun Festival en Malta, cuando, en medio de una interacción con el público, hizo una promesa que emocionó a los argentinos presentes.

Una fanática de Argentina, llamada Camila, logró captar la atención del cantante. Ella, ubicada en la primera fila y con un cartel que decía en inglés: "desde Argentina para verte", fue el centro de la conversación. Tras un saludo y un breve intercambio, Robbie le preguntó su nombre y, al escuchar la respuesta, exclamó con entusiasmo: "¡Camila de Argentina!"

El momento se volvió aún más especial cuando Williams, mirando a una fanática mexicana que estaba a su lado, le preguntó si también era argentina. Ante la respuesta de que era de México, Robbie aprovechó la ocasión para hacer una promesa que generó un estallido de emoción en el público:

“Quiero que todos, cuando se vayan y se crucen a estas chicas, las traten como reinas”, dijo el cantante antes de preguntarle la edad a Camila, quien respondió “31”.

El cantante, en tono sincero, comentó: "Escuchame una cosa, sé que muchos preguntan en la Argentina para que haga un show, veo sus comentarios... ya voy a ir, te lo prometo... y capaz será el año que viene". A pesar de que la promesa fue para el 2026, su anuncio causó una gran ovación entre los asistentes, quienes sabían lo esperado que estaba el regreso de Robbie a suelo argentino.

Aprovechando el momento de conexión, Williams continuó: "Si voy a la Argentina también voy a ir a México, veo todos sus mensajes, sé que esperan desde el 2006 y lamento que haya llevado tanto tiempo, pero es culpa de las drogas", bromeó, causando la risa del público.

Tras la promesa, el cantante se acercó a Camila, la abrazó y comenzó a cantarle la icónica canción "She’s the One", un gesto que conmovió a la joven y a todos los presentes.

El video del emotivo momento, compartido en X (@FredM1607), alcanzó rápidamente las 140 mil reproducciones y más de 3 mil "me gusta", confirmando una vez más la cercanía y el cariño de Robbie Williams por sus seguidores de todo el mundo, especialmente de aquellos que llevan años esperando su regreso a la Argentina.