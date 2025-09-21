Tigre aguantó la ventaja y hundió aún más a Aldosivi en el descenso

Tras retomarse la actividad en Victoria luego de que el juego se detuvo ayer por las intensas lluvias, finalmente el Matador mantuvo la ventaja y se quedó con el triunfo 2-0 con los tantos de Russo y Romero.

Hoy 12:00

El Tigre completó este domingo el partido suspendido ante Aldosivi en el Estadio José Dellagiovanna, y logró mantener la ventaja que había logrado previamente. Los goles de Russo y Romero le dieron la victoria al Matador por 2-0, resultado que lo mantiene expectante en la lucha por no descender y complica aún más al conjunto marplatense.

El encuentro se había detenido ayer debido a la intensa lluvia que cayó sobre Victoria, pero este domingo se reanudó sin mayores inconvenientes. Tigre aguantó la ventaja y aseguró los tres puntos frente a un Aldosivi que no encontró respuestas.

Con este resultado, el Matador suma confianza en la tabla de promedios, mientras que el Tiburón sigue en zona de descenso, mostrando que el inicio de temporada no ha sido el esperado y que la permanencia en la máxima categoría se complica fecha tras fecha.