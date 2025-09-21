La friense Nélida Peñaflor se consagró en la categoría 10K mujeres de “La Banda Corre"

La atleta friense se llevó el primer puesto en la segunda edición del evento, destacando su gran año deportivo y el apoyo de su nueva marca patrocinante, New Balance.

Nélida Peñaflor, una de las figuras más destacadas del atletismo santiagueño, logró consagrarse como ganadora en la categoría 10k de la segunda edición de la competencia “La Banda Corre 2025”, evento que reunió a los mejores atletas locales y provinciales.

Peñaflor, originaria de la ciudad de Frías, lleva 4 años compitiendo profesionalmente, tiempo en el que ha cosechado varios logros tanto a nivel provincial como nacional e internacional. Entre sus mayores méritos se encuentran: ser Campeona Nacional en 10.000 metros por segundo año consecutivo, Campeona Argentina en 5.000 metros en los Juegos de Alto Rendimiento de Rosario, Ganadora de Fiestas Mayas, una de las maratones más importantes del calendario nacional que se celebra el 25 de mayo en Palermo, y también ha sido la Ganadora de la maratón 10k de Bimbo Global Race.

Al recibir su premio, Nélida Peñaflor expresó su satisfacción por el apoyo recibido: “Primero que nada quiero agradecer la invitación del municipio de La Banda. Tenía mi agenda abierta en estas fechas y quería estar ya que el año pasado no pude participar en la primera edición de La Banda Corre.” La maratonista también destacó lo especial que es para ella correr en su provincia y la cercanía con su gente: “Correr en la provincia es muy especial para mí, la gente de Frías siempre está pendiente de lo que hago, ya sea en Buenos Aires o acá. Es lindo compartir con ellos.”

Además, subrayó el gran momento que está viviendo en su carrera, ya que desde hace un mes y medio firmó un contrato con New Balance, una de las marcas más prestigiosas en el ámbito deportivo: “Este año ha sido muy especial para mí, tener el apoyo de una gran marca como New Balance es fundamental para mi carrera y para el progreso deportivo de la provincia.”

Sobre la organización de “La Banda Corre 2025”, Peñaflor no escatimó en elogios: “Excelente, muy bien delimitado el recorrido, muy buenos los puestos de hidratación, creo que no tiene nada que envidiarle a ninguna otra carrera”, destacó. También mencionó la excelente atención recibida y la participación activa de los asistentes: “La gente se sentía parte del evento, y los puestos de hidratación estaban muy bien ubicados. Esto nos invita a crecer en lo deportivo.”

Finalmente, invitó a otros atletas a sumarse en la próxima edición del evento, destacando la importante convocatoria que tuvo y el ambiente de camaradería y compromiso con el deporte.