La 2° Edición de "La Banda corre" se vivió como una gran fiesta del deporte y la inclusión

El evento deportivo consolidó su lugar como uno de los más importantes de Santiago del Estero y el norte argentino, con una convocatoria inclusiva y un fuerte apoyo a la salud y los emprendedores locales.

Hoy 12:58

La 2° Edición de “La Banda Corre”, celebrada este domingo en la ciudad de La Banda, resultó todo un éxito, con la participación de aproximadamente 2000 atletas locales, provinciales y de otras provincias como Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. El evento, que comenzó y terminó en la emblemática Plaza Manuel Belgrano, se consolidó como uno de los eventos deportivos más importantes de Santiago del Estero y el norte argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los resultados de las categorías fueron los siguientes:

Categoría 5k Hombres :

1° Nicola Zurita

2° Francisco González

3° Guzmán Ezequiel

4° García Joaquín

5° Experpuin Lucas

: 1° Nicola Zurita 2° Francisco González 3° Guzmán Ezequiel 4° García Joaquín 5° Experpuin Lucas Categoría 5k Mujeres :

1° Zanni María Gisele

2° Tania Comillo

3° Rodríguez Marianela

4° Celeste Basualdo Moriya

5° Ruíz Acosta Sol Virginia

: 1° Zanni María Gisele 2° Tania Comillo 3° Rodríguez Marianela 4° Celeste Basualdo Moriya 5° Ruíz Acosta Sol Virginia Categoría 10k Hombres :

1° Arón Quiroga

2° Mauricio Garzón

3° Juan Chaparro

4° Mauro Sánchez

5° Martín Monaco

: 1° Arón Quiroga 2° Mauricio Garzón 3° Juan Chaparro 4° Mauro Sánchez 5° Martín Monaco Categoría 10k Mujeres:

1° Nélida Peñaflor

2° Gisela Olivera

3° Gisela Díaz

4° Maira Belén Díaz

5° Romina Carrillo

El intendente de La Banda, Ing. Roger Elías Nediani, destacó el carácter inclusivo de la competencia y la gran convocatoria de participantes de todas las edades y niveles, desde atletas profesionales hasta amateurs. "Estamos muy contentos porque la maratón se ha desarrollado con total normalidad. Incluso el clima nos acompañó, un día nublado y fresco, ideal para hacer deporte", expresó el jefe comunal.

Nediani también resaltó la importancia de la promoción de la salud a través del deporte, destacando que la maratón no solo fomenta la actividad física, sino que también promueve buenos hábitos de alimentación y la convivencia comunitaria. “La salud y la inclusión son pilares fundamentales de nuestra gestión”, agregó.

Un aspecto clave del evento fue la Feria Saludable, en la que más de 50 emprendedores locales ofrecieron productos saludables, suplementos deportivos e indumentaria, generando una sinergia entre el deporte y la economía local. "Los emprendedores y artesanos han participado activamente, y estos eventos también tienen una repercusión económica positiva para las familias", afirmó Nediani.

El éxito de esta segunda edición dejó claro que La Banda Corre se está consolidando como uno de los eventos deportivos más relevantes de la provincia. El intendente destacó las felicitaciones recibidas por parte de atletas de otras provincias, quienes preguntaron si habrá una tercera edición del evento. “Este es un evento que sigue creciendo poco a poco y que, sin duda, seguirá siendo un pilar del deporte local”, concluyó el mandatario.

La competencia formó parte de las actividades programadas para celebrar el 113° Aniversario de La Banda, con un enfoque en salud, deporte y comunidad. Aparte de la maratón, se llevaron a cabo importantes sorteos y actividades para los participantes, consolidando a “La Banda Corre” como un evento de referencia tanto a nivel deportivo como social.