Realizaron una emotiva misa en memoria de Huguito Flores a dos años de su trágica partida

Familiares, amigos y allegados del reconocido cantautor santiagueño celebraron una misa en el santuario levantado en su honor a la vera de la Ruta Nacional 34.
El pasado fin de semana, se cumplió el segundo aniversario del trágico accidente que le costó la vida al querido cantautor santiagueño Huguito Flores, su esposa Carina Soledad Enríquez y su cuñado Rubén Horacio Enríquez. En memoria de los tres, familiares, amigos y conocidos se congregaron en el santuario erigido sobre la Ruta Nacional 34, en la altura de la localidad de Garza, para participar de una misa con mucho simbolismo y emoción.
Minutos después de las 8.30, los allegados de Huguito Flores, originario de Campo Gallo, se hicieron presentes en el altar improvisado junto a la Ruta Nacional N° 34. La misa fue oficiada por Javier Martínez, el sacerdote de la ciudad, quien guió la ceremonia religiosa, que estuvo marcada por el sentimentalismo y la emoción.
El acto contó con la participación especial de las hijas de Huguito, Brisa, quien sigue su legado artístico, y Julieta, la niña que viajaba con sus padres el día del accidente y que, milagrosamente, logró sobrevivir.
El intendente de Garza, Marcos Tenaglia, también se acercó al santuario para saludar a la familia Flores y rendir homenaje al gran artista santiagueño. Durante la ceremonia, se recordaron los logros y la importante huella que dejó Huguito Flores en la música folklórica y en la cultura santiagueña, siendo uno de los máximos exponentes del género.
A pesar de su partida, su legado musical continúa vivo en el corazón de sus seguidores, y este homenaje fue una muestra del cariño y el respeto que ha dejado en todos los que lo conocieron.