Realizaron una emotiva misa en memoria de Huguito Flores a dos años de su trágica partida

Familiares, amigos y allegados del reconocido cantautor santiagueño celebraron una misa en el santuario levantado en su honor a la vera de la Ruta Nacional 34.

Hoy 14:17

El pasado fin de semana, se cumplió el segundo aniversario del trágico accidente que le costó la vida al querido cantautor santiagueño Huguito Flores, su esposa Carina Soledad Enríquez y su cuñado Rubén Horacio Enríquez. En memoria de los tres, familiares, amigos y conocidos se congregaron en el santuario erigido sobre la Ruta Nacional 34, en la altura de la localidad de Garza, para participar de una misa con mucho simbolismo y emoción.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Minutos después de las 8.30, los allegados de Huguito Flores, originario de Campo Gallo, se hicieron presentes en el altar improvisado junto a la Ruta Nacional N° 34. La misa fue oficiada por Javier Martínez, el sacerdote de la ciudad, quien guió la ceremonia religiosa, que estuvo marcada por el sentimentalismo y la emoción.

El acto contó con la participación especial de las hijas de Huguito, Brisa, quien sigue su legado artístico, y Julieta, la niña que viajaba con sus padres el día del accidente y que, milagrosamente, logró sobrevivir.

El intendente de Garza, Marcos Tenaglia, también se acercó al santuario para saludar a la familia Flores y rendir homenaje al gran artista santiagueño. Durante la ceremonia, se recordaron los logros y la importante huella que dejó Huguito Flores en la música folklórica y en la cultura santiagueña, siendo uno de los máximos exponentes del género.

A pesar de su partida, su legado musical continúa vivo en el corazón de sus seguidores, y este homenaje fue una muestra del cariño y el respeto que ha dejado en todos los que lo conocieron.