El tierno reencuentro de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio tras su paso por Turquía

El actor chileno mostró cómo fue el primer momento con sus hijos al regreso de su madre y ellos, luego de casi un mes juntos en Estambul.

Hoy 16:02

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos Magnolia y Amancio después de casi un mes sin verlos. Por eso, mostró en sus redes sociales cuál fue la primera salida que hicieron juntos.

Los nenes regresaron este fin de semana a la Argentina, luego de haber viajado el pasado 24 de agosto a Turquía para estar con su mamá, la China Suárez.

A través de una historia de Instagram, el actor compartió el plan que hizo con los pequeños: los llevó al cine para disfrutar de una función de Papá x dos, la película que él protagoniza con Celeste Cid.

Instagram

En la foto aparece el galán chileno en una de las butacas de la sala con su hija Magnolia recostada sobre su pecho. La imagen enterneció a sus seguidores por verlos nuevamente unidos después de varias semanas.

“Tarde ideal para ir al cine”, se lee en otra de las historias que Benjamín publicó este fin de semana en su Instagram. De fondo, aparecía una escena de la película mientras su hija le preguntaba si conocía la canción que estaba sonando.