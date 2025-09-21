“Doloroso desenlace”: el posteo de Alpine tras la carrera de Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

El piloto argentino terminó 19º en el circuito de Bakú tras un toque de Albon en la vuelta 18, que frustró sus posibilidades de sumar puntos.

Hoy 16:35

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el 19º puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán, tras un fin de semana que parecía prometedor pero terminó con sabor amargo. El joven de Alpine había logrado avanzar tres posiciones en las primeras vueltas y mostraba un buen ritmo, pero un toque con Alex Albon (Williams) en la vuelta 18 lo relegó al último lugar.

Luego de la carrera, Alpine reflejó su descontento en redes sociales con un mensaje claro: “Doloroso desenlace, faltan siete. Nos vemos en Singapur”, junto a un video del argentino.

La palabra de Colapinto

Tras la competencia, el piloto no ocultó su frustración por lo ocurrido: “Perdí todo. Con el trompo, el golpe a la pared, y después del alerón roto, me complicó la vida. Mucho no pude hacer. Fue una carrera muy complicada, sin ritmo, hice lo mejor que pude”, expresó.

Y agregó: “Tuve una buena largada, pasé a varios autos, pero no tenemos ritmo en el auto. No tenemos ritmo para ir para adelante y hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte. Por ahora no nos están saliendo las cosas, así que hay que mejorar”.

Lo que viene

Tras el paso por Bakú, la Fórmula 1 se prepara para la 18ª fecha de la temporada, que se disputará en Singapur. La carrera será el 5 de octubre desde las 9:00 (hora argentina) y marcará un punto clave en la definición del campeonato, cuando restarán apenas seis fechas para el final.