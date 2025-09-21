Violento accidente entre policías: un joven agente está en estado crítico

El accidente se produjo cerca de las 6:30 de la mañana en Av. Irigoyen y Ruta 9. El agente herido fue trasladado al hospital con fractura craneal, contusión pulmonar y edema cerebral.

Hoy 16:46

En las primeras horas de este domingo, un grave siniestro vial se registró en pleno centro de la ciudad, dejando como saldo a un joven agente policial en estado crítico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 en la intersección de avenida Irigoyen y Ruta 9, en el barrio Centro.

Según informaron fuentes policiales, el accidente fue protagonizado por Francisco Emanuel Nieva, de 23 años, quien recientemente había egresado de la Escuela de Policía y se encontraba a la espera de asignación de destino. El joven circulaba a bordo de una motocicleta cuando impactó lateralmente contra otro efectivo, Carlos Ariel Giménez, de 28 años, quien presta servicios en la Dirección de Seguridad Vial y conducía una motocicleta Honda Invicta 150cc.

Como consecuencia del fuerte choque, Nieva cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica y quedó inconsciente. Fue asistido de inmediato por personal policial y servicios de emergencia, y posteriormente trasladado de urgencia al hospital regional.

En el nosocomio, la doctora María Mazzega informó en primera instancia que el paciente ingresó inconsciente, con pronóstico reservado. Más tarde, el doctor Ignacio Escobar brindó detalles más precisos: el agente presenta contusión pulmonar con hemorragia alveolar, edema cerebral y fractura de hueso parietal. Permanece intubado, bajo asistencia mecánica respiratoria, con requerimiento de inotrópicos y en estado clínico inestable.

Cabe señalar que, tras el siniestro, a ambos conductores se les realizó el correspondiente test de alcoholemia. Giménez arrojó resultado negativo, mientras que Nieva presentaba un avanzado estado de ebriedad al momento del hecho, de acuerdo al informe de las autoridades.

La investigación del caso se encuentra a cargo de la Comisaría Comunitaria N°50, con intervención de la fiscalía de turno. Las actuaciones continúan para establecer las circunstancias exactas del accidente.