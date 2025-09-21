Julián Álvarez explotó contra el Cholo Simeone por el cambio: "Siempre a mí"

El delantero de la Selección Argentina mostró su descontento al ser sustituido a los 18 minutos del complemento, en lo que fue el empate 1-1 entre Mallorca y el Atlético de Madrid, por la fecha 5 de La Liga.

Hoy 16:55

El Atlético de Madrid no atraviesa su mejor momento en el inicio de la temporada 2025/26. Tras el empate 1-1 ante Mallorca por la quinta fecha de La Liga, el equipo del Cholo Simeone apenas suma una victoria y ocupa la parte baja de la tabla. A la irregularidad futbolística se le sumó un conflicto interno: el malestar de Julián Álvarez con su entrenador.

El delantero argentino, figura del Colchonero la campaña pasada con 29 goles y 8 asistencias, fue reemplazado a los 18 minutos del complemento por Alexander Sorloth. Desde el banco, no ocultó su fastidio: “Siempre a mí”, lanzó frente a las cámaras. Álvarez ya había tenido un partido adverso, con un penal atajado por Leo Román en el primer tiempo. Para colmo, el ingreso de Sorloth no fue positivo, ya que el noruego terminó expulsado.

Simeone justificó la decisión

En conferencia de prensa, el entrenador explicó los motivos de la sustitución: “Es el mejor jugador que tenemos, ofensivamente seguro. Necesitamos tenerlo en su mejor versión. Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área. Lo expulsaron en una jugada confusa. Nos quedamos con uno menos. Y con Julián, todos los jugadores se enojan cuando salen”.

La molestia del cordobés no es nueva: en todos los partidos de La Liga, excepto ante Elche, fue reemplazado antes del final. En la primera jornada ante Espanyol salió a los 82 minutos; luego frente a Valencia fue sustituido por Raspadori en tiempo cumplido; contra Cádiz salió en el entretiempo, y nuevamente este domingo dejó el campo antes del cierre.

Mal arranque del Colchonero

Más allá del conflicto, el presente del Atlético preocupa. El equipo marcha 12º con apenas 5 puntos en 6 fechas, lejos de la pelea por el campeonato, y además cayó ante Liverpool en el debut de la Champions League. En lo individual, Álvarez apenas registra un gol y una asistencia en cinco partidos, números bajos en comparación con su brillante temporada anterior.

El próximo compromiso será clave para recomponer el rumbo: el miércoles 24 de septiembre a las 16:30, en el Metropolitano, el Atlético recibirá a Rayo Vallecano en un duelo que puede marcar un quiebre en el clima interno del plantel.