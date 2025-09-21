Le robaron 8 millones de pesos a una jubilada en en el B° Ejército Argentino

La mujer, de 88 años, tenía el dinero guardado en un ropero. No se registraron signos de violencia en su casa y no sabe cuándo ocurrió el hecho.

Hoy 17:24

Un confuso y millonario hecho delictivo es investigado por las autoridades tras la denuncia de una jubilada de 88 años, quien reportó el faltante de 8 millones de pesos de su domicilio en el barrio Ejército Argentino, en la ciudad Capital.

De acuerdo al relato de la damnificada, el dinero correspondía a sus ahorros personales y lo tenía guardado en un ropero dentro de su habitación. El sábado último, al revisar el lugar donde solía ocultar el dinero, notó que los fajos ya no estaban, lo que le provocó una profunda angustia y preocupación.

La mujer radicó la denuncia en sede policial, y explicó que en la vivienda no se observaron signos de violencia ni puertas ni ventanas forzadas, lo que complica aún más la investigación y hace suponer que el autor del hecho podría ser alguien con acceso al inmueble.

Además, indicó que no sabe con certeza cuándo pudo haberse producido la sustracción, ya que hacía un tiempo que no verificaba la presencia del dinero.

Personal de la Brigada Interna de la Comisaría Comunitaria N°11 trabaja en el caso bajo directivas de la fiscal de turno, Dra. Nathalia Malachevsky. Se espera que en las próximas horas se analicen posibles registros de cámaras de seguridad de la zona y se realicen entrevistas a personas del entorno de la víctima, a fin de esclarecer lo sucedido.