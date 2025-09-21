Jorge Valoy tras el empate ante Sportivo Fernández: “Merecimos un poco más”

El entrenador de Comercio analizó la actuación de su equipo en la primera final del Torneo Clausura “60 años de Canal 7”.

Hoy 19:01

El entrenador de Comercio, Jorge Valoy, analizó el desempeño de su equipo tras el 0-0 ante Sportivo Fernández en la primera final del Torneo Clausura “60 años de Canal 7” de la Liga Santiagueña de Fútbol.

En diálogo con Canal 7, el DT destacó la entrega de sus dirigidos, aunque reconoció la falta de eficacia en ataque: “No tuvimos eficacia y no pudimos concretar. Tuvimos cinco o seis clarísimas, hay que mejorar en la definición, merecimos un poco más”, expresó.

Valoy también subrayó la propuesta de su equipo: “Venimos a plantear un partido de igual a igual, pero no se nos pudo dar y al final, con el desgaste realizado, cuidamos el empate”. De cara a la revancha, anticipó un duelo abierto: “Imagino igual la vuelta, un partido difícil, duro, con dos equipos que saldrán a ganar”.

El choque decisivo se disputará el próximo domingo en cancha de Comercio, donde se definirá al nuevo campeón del fútbol santiagueño.