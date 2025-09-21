Dos hombres huyeron tras ser sorprendidos desmantelando una moto robada

El rodado, sustraído horas antes en barrio Bosco II, fue recuperado por personal policial tras un patrullaje preventivo.

Hoy 19:07

En la tarde de este domingo, alrededor de las 18, el personal de la prevención de la Departamental N° 17 realizaba un recorrido habitual por la zona montuosa ubicada en la intersección de calle 11 y Río Jordán, cuando logró identificar a dos individuos que se encontraban desmantelando una moto de forma sospechosa.

Los sujetos, conocidos en la vecindad con los apodos "Negrito López" y "Agucho Jugo", al percatarse de la presencia policial, intentaron escapar rápidamente a pie, internándose en una zona montuosa. A pesar de los esfuerzos de los efectivos para dar con su paradero, los delincuentes lograron perderse de vista a pocos metros del lugar.

La policía, ante la sospecha de que el vehículo estuviera involucrado en un robo, consultó a la Comisaría 59, quienes confirmaron que la moto había sido sustraída esa misma mañana en la intersección de calle 494 y calle 11, en el barrio Bosco II. Se trataba de una motocicleta marca Honda, modelo CG 125 cc, color azul.

Luego de confirmar el robo, la moto fue secuestrada y trasladada a la Comisaría 59, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con la investigación.

La policía se mantiene en alerta para localizar a los fugitivos, quienes, de acuerdo a los informes, ya cuentan con antecedentes en robos similares.