Dos hombres huyeron tras ser sorprendidos desmantelando una moto robada

El rodado, sustraído horas antes en barrio Bosco II, fue recuperado por personal policial tras un patrullaje preventivo.
En la tarde de este domingo, alrededor de las 18, el personal de la prevención de la Departamental N° 17 realizaba un recorrido habitual por la zona montuosa ubicada en la intersección de calle 11 y Río Jordán, cuando logró identificar a dos individuos que se encontraban desmantelando una moto de forma sospechosa.
Los sujetos, conocidos en la vecindad con los apodos "Negrito López" y "Agucho Jugo", al percatarse de la presencia policial, intentaron escapar rápidamente a pie, internándose en una zona montuosa. A pesar de los esfuerzos de los efectivos para dar con su paradero, los delincuentes lograron perderse de vista a pocos metros del lugar.
La policía, ante la sospecha de que el vehículo estuviera involucrado en un robo, consultó a la Comisaría 59, quienes confirmaron que la moto había sido sustraída esa misma mañana en la intersección de calle 494 y calle 11, en el barrio Bosco II. Se trataba de una motocicleta marca Honda, modelo CG 125 cc, color azul.
Luego de confirmar el robo, la moto fue secuestrada y trasladada a la Comisaría 59, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con la investigación.
La policía se mantiene en alerta para localizar a los fugitivos, quienes, de acuerdo a los informes, ya cuentan con antecedentes en robos similares.