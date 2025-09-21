Carlos Giménez sobre la igualdad en la final de ida: “La serie quedó abierta”

El entrenador de Sportivo Fernández expresó sus sensaciones tras el 0-0 ante Comercio.

Hoy 19:17

El entrenador de Sportivo Fernández, Carlos Giménez, analizó el empate sin goles frente a Comercio en la final de ida del Torneo Clausura “60 años de Canal 7” de la Liga Santiagueña de Fútbol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Se jugó como una final, fue un lindo partido con situaciones de gol de ambos lados. Tenemos la suerte de tener a un arquero que volvió a responder de gran forma”, destacó Giménez en diálogo exclusivo con Noticiero 7.

De cara al duelo decisivo, el DT fue claro: “La serie quedó abierta y pensaremos desde el martes cómo plantearemos el partido para la vuelta. Estos partidos se definen por detalles y hay que seguir corrigiendo cosas y trabajar. Hay que ir a ganar allá y en base a eso trabajaremos”.

Por último, dejó una reflexión sobre el 0-0: “Me voy con bronca porque teníamos la chance de ir con un resultado a favor, pero hay que laburar, no queda otra”.

El próximo domingo, en cancha de Comercio, se definirá al nuevo campeón del fútbol local.