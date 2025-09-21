Con miles presentes, Trump honró la memoria de Charlie Kirk en Arizona

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , participó este domingo del funeral del activista de ultraderecha Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre, en una ceremonia multitudinaria que reunió a miles de personas en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona , un espacio con capacidad para más de 63.000 espectadores.

El evento no solo buscó honrar la memoria de Kirk, sino que también se convirtió en un reflejo de su influencia en el movimiento conservador en Estados Unidos. Entre los principales asistentes se destacaron el propio Trump y el vicepresidente J.D. Vance, quienes ofrecieron discursos en homenaje al joven líder.

La ceremonia, cargada de simbolismo, fue también un escenario en el que los seguidores del activista y referentes republicanos reafirmaron su compromiso con los principios que defendía Kirk, centrados en la libertad de expresión y la militancia conservadora.

En un gesto que reforzó la continuidad del legado, la viuda de Kirk, Erika, asumió el rol de directora ejecutiva de Turning Point, la organización que encabezaba su esposo y que promueve valores conservadores en la política y en la sociedad estadounidense.