Daniela Celis reveló cómo sigue la salud de Thiago Medina: “El órgano más afectado son sus pulmones”

La influencer utilizó su cuenta de Instagram para reiterar el pedido de oración para el papá de sus hijas y actualizó el parte médico de la mañana de este domingo

Hoy 19:59

Daniela Celis brindó este domingo a la tarde una actualización clara sobre el estado de salud de Thiago Medina. La exparticipante de Gran Hermano explicó a través de su cuenta de Instagram que Medina se encuentra estable, asistido por respirador mecánico y permanece sedado. Aclaró que no requiere drogas para sostener la presión arterial y detalló que los pulmones son los órganos más afectados. Celis enfatizó que la evolución de Medina se evalúa día a día, como parte de un delicado proceso de recuperación. La cadena de oración por su salud continúa activa, convocando solidaridad y acompañamiento ante la situación incierta que vive el joven. Además, resaltó que la cirugía practicada tanto en el tórax como en el abdomen muestra progresos positivos. El pedido de fuerza y sanación se ha vuelto un mensaje constante en sus comunicaciones, reflejo de la esperanza que mantiene tanto la familia como el entorno cercano.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La primera información oficial acerca del estado clínico de Medina llegó durante la mañana del domingo a través del hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, tras casi dos días sin partes oficiales. El hospital indicó que el paciente se mantiene estable, confirmando los datos aportados por el círculo íntimo. El viernes, el comunicado oficial indicó que Medina continúa en terapia intensiva y sin necesitar el suministro de inotrópicos. Los equipos médicos destacaron la existencia de parámetros respiratorios adecuados y describieron el pronóstico como reservado, a la espera de la evolución clínica de las próximas horas.

El mismo viernes se le practicó un procedimiento quirúrgico, de cuatro horas y media de duración, que implicó un esfuerzo conjunto del hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Hospital de Alta Complejidad Bicentenario. Durante la intervención, se reconstruyó la parrilla costal, permitiendo una mejora en la situación hemodinámica y respiratoria del paciente. Los médicos remarcaron que la operación transcurrió sin complicaciones. Una vez finalizada la cirugía, Medina volvió a la terapia intensiva, donde recibe monitoreo constante. En ese contexto, no registra la necesidad de farmacología especial para mantener la presión y muestra una respuesta satisfactoria a la asistencia respiratoria mecánica.

El accidente que derivó en la internación de Medina tuvo lugar el viernes 12 de septiembre, resultado de un fuerte incidente con su motocicleta. La gravedad de las lesiones motivó el traslado inmediato al hospital de Moreno y su ingreso directo en la unidad de terapia intensiva. En los días posteriores, los partes médicos aludieron a estados febriles persistentes que retrasaron la posibilidad de realizar la cirugía. Una vez que la condición clínica lo permitió, los especialistas avanzaron con las intervenciones necesarias, centrando los esfuerzos en la recuperación de la función torácica.