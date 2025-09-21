Santiago del Estero vibró con el cierre de la Copa del Mundo de BMX

Pilard, Sakakibara, Noordam y Wissing se coronaron campeones de la temporada en la Catedral. La ronda 6 estuvo carga de emociones y mucha adrenalina.

Hoy 20:30

La Copa del Mundo de UCI BMX Racing bajó este domingo el telón en Santiago del Estero con una jornada cargada de adrenalina, emociones y un marco imponente de público en la tradicional Catedral del BMX. La ronda 6 consagró a los campeones de la temporada y dejó actuaciones memorables.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la categoría Elite Men, el francés Arthur Pilard se llevó la victoria con un tiempo de 30.430 segundos, escoltado por su compatriota Eddy Clerte (30.655) y por el argentino Gonzalo “Chalo” Molina (30.968), quien volvió a subirse al podio frente a su gente en San Juan.

Entre las damas, la australiana Saya Sakakibara confirmó su gran momento imponiéndose en Elite Woman con un registro de 32.356 segundos, relegando a la neerlandesa Laura Smulders (33.436) y a la británica Bethany Shriever (33.791).

► MIRÁ LAS MEJORES FOTOS EN NUESTRA GALERÍA

En Sub-23 Men, la victoria fue para Jason Noordam, con 30.687 segundos, seguido por el francés Evan Olivera (31.250) y el brasileño Lucas Moresco Zimermann (31.570). En tanto, en Sub-23 Women, el triunfo en la final fue para Aleksandra Simashkina, aunque el título de la temporada quedó en manos de la neerlandesa Michelle Wissing.

De esta manera, Santiago del Estero volvió a brillar como sede internacional y despidió la Copa del Mundo coronando a Pilard, Sakakibara, Noordam y Wissing como los grandes campeones de la temporada 2025.