Mariano Soria y Zinke Kaia se consagraron campeones del torneo “Los Fundadores” en el Golf Club

Hoy 20:40

Con una excelente convocatoria de más de 90 golfistas, se llevó a cabo en los links del Santiago del Estero Golf Club el torneo medal play a 36 hoyos denominado “Los Fundadores”, auspiciado por Look Models.

La competencia, que contó con una destacada presencia de socios, dirigentes e invitados, finalizó con la entrega de premios en un clima de camaradería y celebración. Además, el certamen tuvo carácter clasificatorio para el campeonato del club edición 2025.

En cuanto a los resultados, los grandes ganadores fueron Mariano Soria, quien se impuso en la categoría caballeros con hándicap bajo, y Zinke Kaia, campeona en la categoría damas.

Ganadores por categorías: