Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 SEP 2025 | 22º
X
Somos Deporte

Mariano Soria y Zinke Kaia se consagraron campeones del torneo “Los Fundadores” en el Golf Club

Con más de 90 jugadores en competencia, se disputó la tradicional cita medal play a 36 hoyos, que además fue clasificatoria para el campeonato del club 2025.

Hoy 20:40

Con una excelente convocatoria de más de 90 golfistas, se llevó a cabo en los links del Santiago del Estero Golf Club el torneo medal play a 36 hoyos denominado “Los Fundadores”, auspiciado por Look Models.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La competencia, que contó con una destacada presencia de socios, dirigentes e invitados, finalizó con la entrega de premios en un clima de camaradería y celebración. Además, el certamen tuvo carácter clasificatorio para el campeonato del club edición 2025.

En cuanto a los resultados, los grandes ganadores fueron Mariano Soria, quien se impuso en la categoría caballeros con hándicap bajo, y Zinke Kaia, campeona en la categoría damas.

Ganadores por categorías:

  • Caballeros Index -6 a 9,9 de hándicap
     1° Mariano Soria – 140 golpes
     2° Ramiro López Bustos (h) – 142 golpes
  • Caballeros Index 10 a 15,9 de hándicap
     1° Ramiro López Bustos (n) – 141 golpes
     2° Víctor Hidalgo – 144 golpes
  • Caballeros Index 16 a 21,9 de hándicap
     1° Pedro Gelid – 142 golpes
     2° Gustavo Darchuk – 147 golpes
  • Caballeros Index 22 a 54 de hándicap
     1° Alfonso Montes de Oca – 150 golpes d/a
     2° Ricardo Abate – 150 golpes
  • Damas categoría única
     1° Zinke Kaia – 145 golpes
     2° Luisina Lorenzo – 147 golpes d/a

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sportivo Fernández y Comercio no se sacaron diferencias en la primera final de la “Copa Canal 7”
  2. 2. Nada peor que tu ex: Albon tocó a Colapinto, le arruinó la carrera y terminó 19° en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1
  3. 3. Un motociclista falleció tras derrapar y sufrir graves heridas en su cabeza
  4. 4. “¿Cómo podemos arreglar?”: un hombre intentó coimear a un policía tras una infracción de tránsito
  5. 5. En vivo: Central Córdoba afronta un duelo clave buscando dar el golpe ante Boca en La Bombonera
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT