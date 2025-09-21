Ingresar
Javier Milei reprogramó su agenda de reuniones en Estados Unidos y tiene previsto viajar este lunes

El Presidente iba a despegar este domingo por la noche rumbo a Nueva York, pero finalmente saldrá el lunes por la tarde. El miércoles deberá exponer ante la ONU

Hoy 20:46

El presidente Javier Milei dispuso reprogramar su viaje a los Estados Unidos, en donde tenía previsto exponer ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y finalmente saldrá con rumbo a Nueva York el lunes por la tarde. El jefe de Estado mantendrá en este viaje las reuniones con su par norteamericano, Donald Trump, y con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva

Así lo confirmaron a Infobae fuentes oficiales al tanto de las modificaciones en el itinerario del mandatario nacional, que originalmente tenía previsto partir a las 23:00 de este domingo, pero debió postergarlo por “reacomodamiento de agenda”.

De acuerdo con lo que pudo saber este medio, el vuelo del líder libertario despegaría a las 19:00 del lunes, por lo que recién llegaría a Manhattan el martes por la mañana.

