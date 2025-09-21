Moreno: ejecutaron a balazos a un hombre en moto y creen que fue un ajuste de cuentas

La víctima tenía 46 años y murió en el acto tras recibir cuatro disparos. Su acompañante fue hospitalizado. Investigan si se trató de una venganza.

Un hombre de 46 años fue asesinado de cuatro balazos en el pecho y el abdomen cuando iba en moto junto a un acompañante, que resultó herido. Los investigadores creen que se trató de un ajuste de cuentas. El violento ataque ocurrió la madrugada del viernes en Moreno Norte.

El hecho ocurrió en la esquina de Lafinur y 8 de marzo, a metros del arroyo Las Catonas, en el barrio San Carlos de Ruta 23. Eran los primeros minutos del 19 de septiembre cuando Rubén Darío Mercado manejaba su motocicleta con otro hombre de 27 años como acompañante.

En ese momento, apareció otra moto con dos personas. Sin mediar palabra, los atacantes los cruzaron y dispararon ocho veces a quemarropa. Cuatro de esos tiros impactaron en Mercado, que murió en el acto, mientras que su acompañante fue alcanzado por un disparo en la pierna izquierda. Los agresores, por su parte, escaparon del lugar.

El herido fue trasladado al hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde recibió curaciones y fue dado de alta. El cuerpo de Mercado quedó tendido en la calle, en el mismo lugar donde lo mataron.

La zona fue preservada por móviles del Comando de Patrullas de Moreno y peritos de la Policía Científica levantaron en la escena varios casquillos de una pistola calibre 9 mm.

La causa quedó a cargo de la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, bajo la fiscal Betiana Guillerón. Por la mecánica del ataque, los investigadores manejan como principal hipótesis un ajuste de cuentas, aunque los motivos todavía no están claros.

Trascendió que Mercado tenía antecedentes penales por una causa de narcotráfico en 2009, pero no hay registros de que haya continuado con actividades delictivas ni expedientes judiciales abiertos en los últimos años, según informó Semanario Actualidad.

Hasta el momento, no hay sospechosos identificados y la investigación sigue abierta.