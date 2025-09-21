Zárate: detienen a un cuarto sospechoso por el crimen del hombre de 79 años hallado en un campo

El cuerpo de Eduardo Saúl De Francesco fue hallado en un campo cercano a la Ruta 9. Dos de los cuatro detenidos pertenecen a la fuerza policial.

La investigación por la muerte de Eduardo Saúl De Francesco, un jubilado de 79 años de Zárate, sumó en las últimas horas un nuevo detenido. De esa manera, ya son cuatro los imputados en la causa, que avanza con la hipótesis de un secuestro seguido de robo y asesinato.

De Francesco había sido visto por última vez el miércoles por la noche, cuando salió de su casa ubicada en Valentín Alsina al 1000, en esa ciudad bonaerense.

Su familia denunció la desaparición y así empezó un operativo de búsqueda que terminó con el hallazgo del cuerpo en un campo en las afueras de la ciudad, cerca de la Ruta 9.

La investigación determinó que las cámaras de seguridad filmaron a un grupo de personas que capturaron a la víctima y se la llevaron en su auto.

Entre los involucrados hay dos agentes de seguridad: una mujer policía de la bonaerense y un hombre que trabaja en el Centro de Operaciones de Zárate (COZ), una patrulla local. Este último, había sido exonerado de la fuerza hace dos años tras la muerte de un policía en una carbonera, en el kilómetro 13 de la ruta provincial 193.

Luego se sumó la detención de un tercer involucrado, que al igual que el resto quedó registrado en los videos. Todos están imputados por privación ilegal de la libertad.

La causa está siendo investigada como un presunto robo, ya que la principal hipótesis de los investigadores se basa en que los acusados tenían el dato de que la víctima contaba con una importante suma de dinero en su casa.

En el caso, además, hay dos vehículos involucrados -un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus-, y se espera que los imputados declaren en las próximas horas, según informó la periodista local Daiana Costichi.

La investigación está a cargo de la DDI Zárate-Campana (Gabinete de Búsqueda de Personas), que trata de determinar si uno de los detenidos lo habría entregado para robarle 250 mil dólares.

Desde el COZ emitieron un comunicado en el que aclararon que el agente involucrado en el caso ingresó en mayo de 2024 “tras entrevistas de rigor y sin registrar antecedentes penales ni procesos judiciales en su contra”. Además, subrayaron que nunca había sido sancionado por mal desempeño.