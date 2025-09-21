Voraz incendio en cercanías de hornos de carbón vegetal generó preocupación en Añatuya

Bomberos debieron acudir a una propiedad rural, donde el incendio de leñas tomó gran dimensión y amenazaba con avanzar sobre todo el lugar.

Hoy 21:24

Un incendio de importantes dimensiones se produjo en una propiedad rural del Paraje El 13 alrededor de las 18 horas de este domingo.

En principio el personal de la División Prevención de la Departamental 13 Añatuya recibió información sobre un supuesto incendio de un camión, pero al llegar al lugar, se dieron cuenta de que se trataba de un incendio de leña ubicada cerca de hornos para la construcción de carbón vegetal, el cual tomaba gran magnitud.

Según el propietario del lugar, de apellido Dominguez, el incendio se habría producido debido a los fuertes vientos que provocaron que alguna llama saliera del horno y prendiera fuego a la leña cercana. Dominguez manifestó que se dirigió a sus hornos alrededor de las 16 horas y se encontró con la novedad del incendio.

Personal de Bomberos Voluntarios de Añatuya se hizo presente en el lugar para controlar el incendio y evitar que se propagara sobre todo el lugar y atentara contra la fuente de trabajo de la humilde familia.