Miles de santiagueños celebraron la Fiesta de la Primavera en Plaza Añoranzas

La tradicional celebración reunió a familias y jóvenes para recibir la primavera con música en vivo y artistas locales.

La Plaza Añoranza se convirtió en el punto de encuentro de miles de santiagueños que disfrutaron de la Fiesta de la Primavera y el inicio de la primavera. El espacio verde estuvo colmado de familias y estudiantes que compartieron una jornada de música, alegría y encuentro.

La grilla artística contó con casi un 90% de talentos santiagueños, que hicieron vibrar al público con sus canciones. Actuaron Celena, Rocío González, Los Bonys, Callejero Fino, DJ Pereyra Remix y Tuti DJ, entre otros.

Fiesta del Estudiante

La intendenta Norma Fuentes acompañó la celebración y destacó que este evento “es una marca registrada en donde festejamos el Día del Estudiante y la primavera. Aquí los chicos vienen a divertirse de una forma sana. Es importante esta etapa de la vida y siempre buscamos brindar estos ámbitos para que los estudiantes disfruten, eso nos pone contentos”.

Además, subrayó que se busca dar oportunidades a los artistas locales: “Santiago genera talento constantemente, por eso armamos una grilla con mayoría de músicos de nuestra provincia”.