Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 SEP 2025 | 21º
X
Locales

Miles de santiagueños celebraron la Fiesta de la Primavera en Plaza Añoranzas

La tradicional celebración reunió a familias y jóvenes para recibir la primavera con música en vivo y artistas locales.

Hoy 22:37

La Plaza Añoranza se convirtió en el punto de encuentro de miles de santiagueños que disfrutaron de la Fiesta de la Primavera y el inicio de la primavera. El espacio verde estuvo colmado de familias y estudiantes que compartieron una jornada de música, alegría y encuentro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La grilla artística contó con casi un 90% de talentos santiagueños, que hicieron vibrar al público con sus canciones. Actuaron Celena, Rocío González, Los Bonys, Callejero Fino, DJ Pereyra Remix y Tuti DJ, entre otros.

Fiesta del Estudiante Fiesta del Estudiante

La intendenta Norma Fuentes acompañó la celebración y destacó que este evento “es una marca registrada en donde festejamos el Día del Estudiante y la primavera. Aquí los chicos vienen a divertirse de una forma sana. Es importante esta etapa de la vida y siempre buscamos brindar estos ámbitos para que los estudiantes disfruten, eso nos pone contentos”.

Además, subrayó que se busca dar oportunidades a los artistas locales: “Santiago genera talento constantemente, por eso armamos una grilla con mayoría de músicos de nuestra provincia”.

TEMAS Plaza Añoranza Fiesta del Estudiante Municipalidad de la Capital

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con una gran reacción, Central Córdoba logró un valioso empate ante Boca en La Bombonera
  2. 2. Sportivo Fernández y Comercio no se sacaron diferencias en la primera final de la “Copa Canal 7”
  3. 3. Nada peor que tu ex: Albon tocó a Colapinto, le arruinó la carrera y terminó 19° en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1
  4. 4. Un motociclista falleció tras derrapar y sufrir graves heridas en su cabeza
  5. 5. “¿Cómo podemos arreglar?”: un hombre intentó coimear a un policía tras una infracción de tránsito
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT