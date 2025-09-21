Ingresar
Belgrano volvió a festejar ante Newell's con una goleada y se metió en zona de clasificación

Tras eliminarlo de la Copa Argentina, el Pirata derrotó nuevamente por 3-0 a la Lepra en Córdoba.

Hoy 22:57
Belgrano festejo

TEMAS Club Atlético Belgrano de Córdoba Club Atlético Newell’s Old Boys Liga Profesional de Fútbol

