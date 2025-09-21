Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 SEP 2025 | 26º
X
Somos Deporte

Dibu Martínez perdió en la categoría al mejor arquero del Balón de Oro 2025

El arquero argentino había ganado el Trofeo Lev Yashin los últimos dos años. Esta vez, quedó en manos de Donnarumma.

Hoy 17:46

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez no pudo repetir la hazaña en la ceremonia del Balón de Oro 2025 y se quedó sin premio en la categoría a mejor arquero. El Trofeo Lev Yashin quedó en manos del italiano Gianluigi Donnarumma, quien se llevó el galardón tras una temporada brillante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El guardameta del Aston Villa había ganado el reconocimiento en las dos ediciones previas, en 2023 y 2024, pero esta vez no pudo mantener la corona. El marplatense, campeón del mundo con la Selección Argentina, terminó en el octavo lugar de la votación.

Dibu era el único argentino con chances de levantar un trofeo en la gala, luego de que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaran fuera del Top Ten del Balón de Oro, que distingue al mejor jugador de la temporada.

Por su parte, Donnarumma recibió el premio gracias a una campaña consagratoria en la 2024-2025, en la que ganó la Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones con el PSG. Actualmente, el arquero italiano defiende los colores del Manchester City.

Votación del Trofeo Lev Yashin 2025

Gianluigi Donnarumma
Alisson Becker
Yann Sommer
Thibaut Courtois
Yassine Bounou (Bono)
David Raya
Jan Oblak
Emiliano “Dibu” Martínez
Lucas Chevalier
10° Matz Sels

TEMAS Balón de Oro

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. De Felippe valoró la reacción de Central Córdoba ante Boca: “Nos sirve para seguir entendiendo el camino”
  2. 2. Güemes visita a Quilmes buscando un triunfo que lo acerque al objetivo de la permanencia
  3. 3. Dos heridos leves en un violento vuelco sobre la Ruta 7 cerca de Añatuya
  4. 4. El dólar oficial bajó $85 y cerró a $1430 en el Banco Nación
  5. 5. Accidente en la Ruta Nacional N°9: un motociclista perdió el control y terminó hospitalizado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT