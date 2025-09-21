Dibu Martínez perdió en la categoría al mejor arquero del Balón de Oro 2025

El arquero argentino había ganado el Trofeo Lev Yashin los últimos dos años. Esta vez, quedó en manos de Donnarumma.

Hoy 17:46

El arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez no pudo repetir la hazaña en la ceremonia del Balón de Oro 2025 y se quedó sin premio en la categoría a mejor arquero. El Trofeo Lev Yashin quedó en manos del italiano Gianluigi Donnarumma, quien se llevó el galardón tras una temporada brillante.

El guardameta del Aston Villa había ganado el reconocimiento en las dos ediciones previas, en 2023 y 2024, pero esta vez no pudo mantener la corona. El marplatense, campeón del mundo con la Selección Argentina, terminó en el octavo lugar de la votación.

Dibu era el único argentino con chances de levantar un trofeo en la gala, luego de que Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister quedaran fuera del Top Ten del Balón de Oro, que distingue al mejor jugador de la temporada.

Por su parte, Donnarumma recibió el premio gracias a una campaña consagratoria en la 2024-2025, en la que ganó la Champions League, la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones con el PSG. Actualmente, el arquero italiano defiende los colores del Manchester City.

Votación del Trofeo Lev Yashin 2025

1° Gianluigi Donnarumma

2° Alisson Becker

3° Yann Sommer

4° Thibaut Courtois

5° Yassine Bounou (Bono)

6° David Raya

7° Jan Oblak

8° Emiliano “Dibu” Martínez

9° Lucas Chevalier

10° Matz Sels