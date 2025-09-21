Un eclipse solar parcial despidió el verano astronómico en el hemisferio sur

Mientras en distintas regiones del planeta se observaba el último eclipse del año, en Santiago del Estero solo se registró un cielo nublado antes del equinoccio de primavera.

Hoy 22:17

El 21 de septiembre se produjo un eclipse solar parcial, considerado uno de los eventos destacados del calendario astronómico del mes. En Santiago del Estero, a pesar de las nubes, se logró registrar un último reflejo del Sol antes del ingreso del equinoccio primaveral, utilizando un telescopio solar 50x350 con ocular de 9 mm.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En contraste, en otras zonas del hemisferio sur el fenómeno fue visible de manera más clara. El eclipse pudo apreciarse sobre la Antártida, el Atlántico, el Pacífico, la costa este de Australia y parte de Nueva Zelanda. En este último país se observó un espectáculo particularmente llamativo durante el amanecer del 22 de septiembre, con una cobertura que varió entre el 60% y el 73%, según la ubicación.

Eclipse del sol NZ

Se trató del segundo eclipse solar de 2025 y el último del año. Ocurrió un día antes del equinoccio de septiembre, que marca el comienzo del otoño en el hemisferio norte y de la primavera en el hemisferio sur.

Eclipse del sol

Un eclipse solar parcial se produce cuando la Luna cubre solo una parte del Sol. La penumbra lunar proyecta su sombra sobre una franja de la superficie terrestre, generando que el astro se vea parcialmente cubierto y provocando una disminución en la luz solar percibida.