Vecinos del barrio Alberdi reclaman luminaria pública en un pasaje

Los vecinos aseguran que la falta de iluminación genera inseguridad durante las noches.

Hoy 22:41
Bº Alberdi

Vecinos del barrio Alberdi solicitaron a las autoridades la instalación de luminaria pública en un viaducto ubicado entre calles Santa Cruz y Chaco, paralelo a Perú.

Bº Alberdi Bº Alberdi

El reclamo se centra en un pasaje muy transitado, que por la falta de luz se vuelve peligroso en horas nocturnas. “Necesitamos que iluminen esta zona por la inseguridad que sufrimos por las noches”, expresó una de las vecinas del sector.

Además, los residentes señalaron que la oscuridad del lugar favorece que se convierta en un espacio utilizado para encuentros sexuales, situación que genera malestar a las familias que viven en el pasaje y que deben enfrentarse a escenas y ruidos incómodos durante la noche.

Los vecinos esperan una pronta respuesta que brinde mayor seguridad y tranquilidad a quienes circulan por el lugar.

