Descensos confirmados en la Primera Nacional: Talleres (RE) y CADU perdieron la categoría

A falta de dos fechas para que termine la primera fase y arranque el Reducido, se conocieron los primeros dos equipos que bajaron y, con seis puntos por jugarse, todavía faltan definirse otros dos cupos.

Hoy 20:10

La jornada de domingo en la Primera Nacional dejó los primeros dos descensos de la temporada. Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate perdieron la categoría tras caer 2-0 frente a Mitre y empatar 0-0 ante Nueva Chicago, respectivamente, en la Zona B. Ambos equipos quedaron condenados por sus flojas campañas, en las que apenas sumaron 20 puntos en 32 fechas.

El CADU cerró una de las peores producciones del certamen: fue el conjunto que menos partidos ganó en el año (solo 3), el que más goles recibió (51) y el que menos convirtió (17). En el duelo decisivo contra el Torito de Mataderos, los dirigidos por Santiago Davio —tercer DT en el año tras Darío Gigante y Felipe de la Riva— tuvieron las situaciones más claras, pero no lograron romper el cero y terminaron descendiendo a la Primera B.

El panorama de Talleres de Escalada no fue mejor. El equipo de Jorge Vivaldo fue el que más partidos perdió en toda la categoría (22), con apenas cinco triunfos y cinco empates. También cerró el peor registro de goles a favor, con solo 15 en 32 fechas. En Santiago del Estero, Mitre lo superó con tantos de Santiago Rosales y Agustín Ramírez, que sellaron el destino rojiblanco.

Con dos jornadas por disputarse, la Zona A mantiene el suspenso. Arsenal, Alvarado, Ferro, Quilmes, All Boys, Güemes y Almagro están separados por apenas cinco puntos, con seis en juego. La victoria de los marplatenses y la caída de los de Sarandí encendieron la definición por la permanencia. En tanto, Colón aseguró su lugar en la categoría tras igualar 0-0 frente a Deportivo Morón en Santa Fe.