La intendente Fuentes destacó la masiva participación y la alegría de los jóvenes en el Festival Día de la Primavera

La jefa comunal agradeció a los jóvenes por su presencia y a todos los artistas que formaron parte del tradicional festejo.

Hoy 23:22

Ante una plaza Añoranzas totalmente colmada, la intendente Ing. Norma Fuentes ,saludó a los jóvenes que participaron del Festival día de la primavera, organizado por la Municipalidad de la Capital, que tuvo a Callejero Fino como artista principal del encuentro.

“Este evento es una marca registrada en una fecha tan importante como es el día del estudiante y la llegada de la primavera, donde es muy grato ver la participación de los jóvenes, en un espacio donde no se consume alcohol y con una juventud que quiere divertirse”, destacó la jefa comunal.

Asimismo, recalcó que “es una etapa importante de la vida donde uno tiene muchas expectativas y ganas de compartir, y brindar estos ámbitos de encuentro nos hace muy felices, el poder dar un año más porque es lo que queremos que la comunidad disfrute con tranquilidad”.

La ontendente estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Néstor Machado, el subsecretario del Área Diego Brunet, el subsecretario de Salud y Desarrollo Social Mauro Kalinski y el director de la Juventud Luis Llanos.

Durante la jornada, también fueron parte de la grilla de artistas, Los Bonys, Celena, Dj Pereira Remix & Tuti Dj, JL y Los Buenos del Cuarteto, Chavakanos, Rocío González, Dj Soga, Dj Esteban Díaz y Dj Lautaro Navarrete.