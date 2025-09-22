Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 SEP 2025 | 18º
X
Somos Deporte

Güemes empató en su visita a Quilmes y sumó un valioso punto en la lucha por la permanencia

El Gaucho igualó sin goles ante el Cervecero y se ilusiona con mantener la categoría en la Primera Nacional.

22/09/2025

Güemes igualó 0-0 ante Quilmes en condición de visitante y rescató un punto vital en su lucha por mantener la categoría en la Primera Nacional. El encuentro, disputado en el estadio Centenario por la fecha 32, tuvo un inicio accidentado ya que debió suspenderse momentáneamente a los 6 minutos por problemas de iluminación.

El equipo de Pablo Martel planteó un partido inteligente, con un plan de juego que le permitió sostener el arco en cero y llevarse un resultado que puede ser determinante de cara a las últimas dos fechas del certamen.

Con este empate, el conjunto santiagueño alcanzó los 34 puntos, ubicándose en el puesto 15 de la tabla de la Zona A. De esta manera, se mantiene por encima de Almagro (34), Alvarado (32) y Arsenal (31) en la pelea por la permanencia.

En la próxima jornada, Güemes tendrá otro compromiso clave en casa frente a San Miguel, donde deberá revalidar lo conseguido este lunes para dar otro paso hacia la salvación.

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un joven fue detenido en Loreto acusado de robar una bordeadora en Brea Pozo
  2. 2. El romántico mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Te amo”
  3. 3. Subastarán un cuadro de Picasso, oculto durante 80 años: lo estiman en US$9,5 millones
  4. 4. El colegio La Asunción tuvo una jornada de juego libre y educación vial para estudiantes
  5. 5. Martín Lousteau criticó el pedido de asistencia financiera al Tesoro de EEUU: “Trump no hace nada gratis”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT