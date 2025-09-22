Güemes empató en su visita a Quilmes y sumó un valioso punto en la lucha por la permanencia

El Gaucho igualó sin goles ante el Cervecero y se ilusiona con mantener la categoría en la Primera Nacional.

Güemes igualó 0-0 ante Quilmes en condición de visitante y rescató un punto vital en su lucha por mantener la categoría en la Primera Nacional. El encuentro, disputado en el estadio Centenario por la fecha 32, tuvo un inicio accidentado ya que debió suspenderse momentáneamente a los 6 minutos por problemas de iluminación.

El equipo de Pablo Martel planteó un partido inteligente, con un plan de juego que le permitió sostener el arco en cero y llevarse un resultado que puede ser determinante de cara a las últimas dos fechas del certamen.

Con este empate, el conjunto santiagueño alcanzó los 34 puntos, ubicándose en el puesto 15 de la tabla de la Zona A. De esta manera, se mantiene por encima de Almagro (34), Alvarado (32) y Arsenal (31) en la pelea por la permanencia.

En la próxima jornada, Güemes tendrá otro compromiso clave en casa frente a San Miguel, donde deberá revalidar lo conseguido este lunes para dar otro paso hacia la salvación.