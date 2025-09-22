Ingresar
De Felippe valoró la reacción de Central Córdoba ante Boca: “Nos sirve para seguir entendiendo el camino”

El entrenador ferroviario expresó sus sensaciones en conferencia de prensa luego del 2-2 ante el Xeneize en La Bombonera.

Hoy 06:48

El entrenador de Central Córdoba, Omar De Felippe, analizó el valioso empate 2-2 conseguido por su equipo frente a Boca en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. En conferencia de prensa, el técnico destacó la reacción de sus jugadores en el complemento y aseguró que el punto obtenido los mantiene firmes en la pelea.

“Fuimos dos equipos, en el primer tiempo no éramos el Central Córdoba que acostumbramos a ver. El rival nos sometió los primeros 30 minutos. En el entretiempo corregimos y cambiamos la cabeza, los chicos lo hicieron muy bien. Nos llevamos un punto que nos sirve para seguir en la pelea”, señaló el DT.

De Felippe resaltó el carácter del Ferroviario, que logró igualar el marcador tras estar 2-0 abajo. “Había que ir a buscarlo, prefiero arriesgar e ir a buscar. Me gustó el segundo tiempo, fuimos un equipo agresivo. Nos sirve para seguir entendiendo cuál es el camino y desde ahí seguir mejorando”, remarcó.

El entrenador también explicó la charla que fue clave para la reacción: “En el entretiempo les dije ‘el partido está perdido, vamos a jugarlo, no me importa que nos metan cuatro goles’. Los chicos entraron convencidos y nos atrevimos a jugarlo. Cuando le sacamos la pelota a Boca encontramos espacios y pudimos lastimar”.

