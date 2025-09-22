De Felippe valoró la reacción de Central Córdoba ante Boca: “Nos sirve para seguir entendiendo el camino”

El entrenador ferroviario expresó sus sensaciones en conferencia de prensa luego del 2-2 ante el Xeneize en La Bombonera.

Hoy 06:48

El entrenador de Central Córdoba, Omar De Felippe, analizó el valioso empate 2-2 conseguido por su equipo frente a Boca en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025. En conferencia de prensa, el técnico destacó la reacción de sus jugadores en el complemento y aseguró que el punto obtenido los mantiene firmes en la pelea.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Fuimos dos equipos, en el primer tiempo no éramos el Central Córdoba que acostumbramos a ver. El rival nos sometió los primeros 30 minutos. En el entretiempo corregimos y cambiamos la cabeza, los chicos lo hicieron muy bien. Nos llevamos un punto que nos sirve para seguir en la pelea”, señaló el DT.

Te recomendamos: Con una gran reacción, Central Córdoba logró un valioso empate ante Boca en La Bombonera

De Felippe resaltó el carácter del Ferroviario, que logró igualar el marcador tras estar 2-0 abajo. “Había que ir a buscarlo, prefiero arriesgar e ir a buscar. Me gustó el segundo tiempo, fuimos un equipo agresivo. Nos sirve para seguir entendiendo cuál es el camino y desde ahí seguir mejorando”, remarcó.

El entrenador también explicó la charla que fue clave para la reacción: “En el entretiempo les dije ‘el partido está perdido, vamos a jugarlo, no me importa que nos metan cuatro goles’. Los chicos entraron convencidos y nos atrevimos a jugarlo. Cuando le sacamos la pelota a Boca encontramos espacios y pudimos lastimar”.