Asalto a la casa de Pampita: robaron en su propiedad mientras estaba de viaje

La vivienda de la modelo Carolina Ardohain fue asaltada en el exclusivo barrio de Palermo. La ausencia de la figura pública favoreció el accionar de los delincuentes.

Hoy 07:15

En la jornada de este domingo, delincuentes asaltaron la casa de Carolina “Pampita” Ardohain en el exclusivo barrio de Palermo, mientras la modelo se encontraba fuera del país, de viaje. La propiedad, ubicada en la calle Juez Tedín, fue blanco de los ladrones, quienes se llevaron un importante botín, según la información brindada por el periodista Rodrigo Porto.

Los asaltantes lograron ingresar a la vivienda y sustrajeron dinero en efectivo de una caja fuerte y varios objetos de valor. Se cree que la ausencia de Ardohain, quien no se encontraba en la Argentina en ese momento, favoreció la planificación del ilícito. En este sentido, se apunta a que los delincuentes aprovecharon la oportunidad para actuar sin riesgo de ser sorprendidos por la presencia de la modelo.

Las autoridades locales ya se encuentran al tanto de lo sucedido y han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La seguridad del barrio, reconocido por ser uno de los más exclusivos de la ciudad, será uno de los puntos a evaluar para encontrar posibles pistas.

Este incidente se suma a una serie de robos en viviendas de figuras públicas, lo que ha generado inquietud en la comunidad porteña sobre la seguridad en zonas de alta gama.

La modelo, conocida por su vida profesional y personal muy expuesta, aún no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.