Tom Holland se accidentó durante la filmación de Spider-Man y generó preocupación entre sus fans

El actor sufrió una conmoción cerebral en un accidente de rodaje y su recuperación podría retrasar la producción de la nueva película de Spider-Man.

Hoy 07:40

Una noticia ha sacudido a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU): Tom Holland, el popular actor que interpreta a Spider-Man, sufrió un accidente mientras grababa una escena de acción para la nueva película de Spider-Man: Brand New Day. El hecho ocurrió en los estudios Leavesden, en Watford, Inglaterra, y obligó a Holland a ser trasladado de urgencia a un hospital cercano después de golpearse la cabeza, lo que le causó una conmoción cerebral.

El actor de 29 años se encontraba realizando una escena de riesgo cuando ocurrió el incidente, que también involucró a la doble de riesgo de Holland, quien también fue llevada al hospital en ambulancia. La gravedad del accidente provocó la suspensión temporal de la filmación, lo que podría retrasar el estreno de la cuarta entrega de Spider-Man, que está prevista para julio de 2026.

La película, titulada Spider-Man: Brand New Day, cuenta con un presupuesto de 150 millones de libras, y se esperaba que fuera uno de los grandes éxitos de la franquicia. Sin embargo, la producción ha quedado en pausa mientras se resuelve el estado de salud de Holland. Según las fuentes, el rodaje podría detenerse durante varias semanas debido a la lesión del actor.

El padre de Tom Holland, Dominic Holland, confirmó que su hijo estará alejado de los estudios por un tiempo, y agregó que Tom había estado presente en una cena benéfica en Mayfair antes del accidente, donde se sintió mal y decidió retirarse. Holland había asistido al evento junto a su pareja y compañera de elenco, Zendaya, quien también mostró su preocupación por el estado de salud de su compañero.

Este accidente podría llevar a una investigación por parte del organismo de seguridad laboral británico, encargado de revisar si se cumplieron los protocolos de seguridad durante las grabaciones.

Un vocero del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra informó que la ambulancia fue llamada a las 10:30 de la mañana del viernes para atender el accidente en los estudios Leavesden. El actor fue trasladado al hospital, aunque hasta el momento no se han emitido comentarios oficiales sobre su estado de salud o el futuro inmediato de la producción de la película.

Los fans de Spider-Man, quienes ya esperan ansiosos el regreso de Holland como el superhéroe arácnido, han expresado su preocupación por la situación. El rodaje de Spider-Man: Brand New Day es uno de los proyectos más esperados del MCU para los próximos años, y el retraso en la producción podría afectar el calendario de estrenos de Marvel en 2026.

Hasta ahora, Sony Pictures y los estudios Leavesden no han dado declaraciones oficiales sobre el estado de salud de Tom Holland ni sobre los detalles de la filmación. Sin embargo, la noticia ha generado una gran preocupación en la industria cinematográfica y entre los seguidores del actor, quienes esperan que su recuperación sea rápida y que el rodaje pueda continuar sin mayores inconvenientes.