Dos heridos leves en un violento vuelco sobre la Ruta 7 cerca de Añatuya

A primera hora de la mañana, una camioneta Renault Kangoo sufrió un vuelco en la Ruta Provincial 7, a la altura del kilómetro 11. Los dos ocupantes, que viajaban desde Los Juríes hacia Añatuya, resultaron con golpes leves.

Hoy 08:36

Un violento accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 11 de la Ruta Provincial 7.

En la ocasión una camioneta Renault Kangoo de color gris, por causas que se tratan de establecer protagonizó un vuelco mientras circulaba desde la ciudad de Los Juries hacia Añatuya.

El vehículo transportaba a dos ocupantes, quienes resultaron con golpes leves y no sufrieron heridas graves.

En tanto que el utilitario sufrió daños materiales significativos debido al vuelco.

Personal policial se hizo presente en el lugar a fin de realizar los procedimientos correspondientes y determinar las causas del accidente.