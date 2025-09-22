En medio de la internación de Thiago Medina, Julieta Poggio visitó a las hijas de Daniela Celis

El joven sigue en terapia intensiva tras un accidente en moto. La imagen del encuentro con Julieta enterneció a todos.

Hoy 09:50

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva en Moreno. En medio de esta situación, sus familiares y amigos se acompañan para sobrellevar su día a día.

Por eso, Julieta Poggio en las últimas horas mostró en sus redes sociales que visitó a Laia y Aimé, las gemelas que el ex Gran Hermano tuvo con Daniela Celis.

En la imagen que compartió en sus historias de Instagram aparecen las dos nenas posando frente a la cámara del celular mientras estaban sentadas en un sillón.

Posteos

“Domingo con mis gorditas”, escribió Julieta junto a tres emojis de corazones rosas. Con esa foto, la influencer mostró cómo se encuentran las pequeñas en medio de la internación de su papá.

Tanto Julieta como Nacho Castañares tienen un fuerte vínculo de amistad con Daniela y Thiago. Ambos fueron elegidos como padrinos de las gemelas. Por eso, no dudan en acompañar a la familia en este difícil momento.

Incluso, hace unos días, Celis contó que Nacho se quedó en su casa durante unos días para cuidar a las nenas luego del accidente que Medina sufrió con su moto.