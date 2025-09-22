Hernán Curet representó a Santiago del Estero en el BMW Maratón de Berlín 2025

El atleta del Laufen Team completó los 42 kilómetros en 3 horas y 28 minutos en una de las competencias más importantes del mundo.

Hoy 11:16

El pasado 21 de septiembre, la ciudad de Berlín, Alemania, volvió a vibrar con la energía única del BMW BERLÍN-MARATHON 2025, uno de los seis Abbott World Marathon Majors y escenario histórico de récords mundiales. Entre los más de 40.000 corredores de 119 países, Santiago del Estero tuvo a su representante: Hernán Curet, integrante del Laufen Team dirigido por el profesor Álvaro Navarrete, quien completó los 42 kilómetros en 3 horas y 28 minutos, con un ritmo promedio de 4,27 minutos por kilómetro.

El maratón berlinés es reconocido por su recorrido rápido y plano, sus vistas icónicas y una atmósfera única que motiva tanto a corredores como a espectadores. En ese marco, Curet no solo alcanzó un destacado desempeño deportivo, sino que también se consolidó como un ejemplo de constancia, disciplina y superación personal.

“Resistencia, estrategia y un espíritu inquebrantable son la esencia de este desafío”, expresó emocionado tras cruzar la meta en la capital alemana.

El atleta también dedicó un especial agradecimiento a su entrenador, el profesor Álvaro Navarrete, por su preparación y acompañamiento, al que consideró clave en el logro alcanzado.

Con su participación, Hernán Curet deja en alto el nombre de Santiago del Estero y se suma a la lista de corredores que eligen los grandes escenarios internacionales para escribir sus propias historias de esfuerzo y superación.