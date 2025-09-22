¿Collar o arnés?: la opción más segura y cómoda para pasear a tu perro, según un veterinario

El veterinario Abel González recomienda el arnés como la mejor opción para pasear a los perros, ya que distribuye la fuerza de manera más segura, evitando lesiones en el cuello.

Pasear al perro es una de las actividades más comunes para quienes tienen mascotas. Para garantizar la seguridad del animal y facilitar el control durante el paseo, se utilizan collares y arneses. Sin embargo, existe una pregunta recurrente entre los dueños: ¿qué opción es más cómoda y segura para mi perro?

Según el veterinario clínico Abel González, director de la clínica veterinaria Dutch en Estados Unidos, los arneses son la mejor opción en comparación con los collares. En una entrevista con NBC News, González explicó las ventajas de los arneses, destacando que distribuyen la fuerza del tirón en una superficie más amplia del cuerpo, evitando que la presión recaiga directamente sobre el cuello, lo que podría afectar la tráquea, los vasos sanguíneos y nervios importantes.

“Cada raza tiene su propio tipo de cuerpo, así que buscá un arnés ajustado pero cómodo, donde puedas meter dos dedos debajo de las correas. Es importante que sea acolchonado y ajustable para evitar roces o molestias”, recomendó el especialista.

Existen varios tipos de arneses según el comportamiento del perro y el propósito del paseo. Algunos tienen enganche trasero, ideales para paseos tranquilos. Otros, con enganche delantero, ayudan a controlar a perros que tienden a tirar hacia adelante. Finalmente, están los arneses con doble enganche, que ofrecen mayor versatilidad según la situación.

González también destacó que si el perro tiene la costumbre de tirar mucho de la correa, el enganche delantero es la opción más eficaz para redirigirlo hacia el dueño, evitando tirones excesivos.

El especialista recomendó elegir arneses fabricados con materiales resistentes como nailon, poliéster o neopreno, que aseguran durabilidad y confort. También resaltó la importancia de revisar el arnés regularmente, ya que incluso pequeños deshilachados pueden comprometer su eficacia, especialmente en situaciones de mayor control, como cuando otro perro se acerca sin correa.

La técnica veterinaria Alison Creighton del Hospital Veterinario VCA Lakewood agregó que un arnés mal ajustado puede causar lesiones y dolor al perro, asociando los paseos con experiencias negativas. Por ello, es fundamental asegurarse de que el arnés sea el adecuado para el tamaño y el comportamiento de la mascota.