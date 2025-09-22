Salta: interceptan un colectivo con mercadería ilegal valuada en $326 millones

El colectivo, que viajaba desde Orán hacía Buenos Aires, trasladaba la mercadería en los pasillos.

Hoy 10:22

Efectivos de la Sección “Las Lajitas”, dependiente del Escuadrón 45 “Salta”, con apoyo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán”, efectuaron el control de un transporte de pasajeros de modalidad “tour de compras”.

Durante la inspección, los gendarmes detectaron que el colectivo trasladaba mercadería de origen extranjero, acondicionada en bultos que se encontraban distribuidos en el pasillo del rodado.

Con autorización de la Fiscalía Federal de Salta, el vehículo fue trasladado hasta el asiento del Escuadrón, donde se constató que llevaba 650 docenas de boxers (7.800 unidades), 243 docenas de calzas cortas (2.916) y 90 docenas de calzas largas (1.080), totalizando 11.796 prendas. La mercadería secuestrada en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” fue valuada en 326.640.000 pesos argentinos.

Un hombre y una mujer quedaron en libertad supeditados a la causa, por disposición de la Fiscalía Federal de Salta.