Javier Milei agradeció el mensaje de apoyo del secretario del Tesoro de Estados Unidos en medio de la tensión económica

Tras el rotundo respaldo de Scott Bessent, el Presidente reconoció el gesto y ratificó la alianza que mantiene con Washington.

Hoy 11:26

El presidente Javier Milei le agradeció el rotundo mensaje de apoyo al gobierno de Donald Trump en medio de la tensión económica que vive la Argentina.

A través de su cuenta de la red social X, Milei le dedicó unas palabras a Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, y a Trump.

"Enorme agradecimiento por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo", señaló.

Luego, agregó: "Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos".

Para cerrar, le mandó un mensaje directo al presidente de Estados Unidos: "Nos vemos el martes en Nueva York".