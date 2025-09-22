El FMI reforzó su apoyo al Gobierno de Milei: "Valoramos el mensaje de Bessent", dijo Georgieva

La funcionaria del Fondo subrayó el compromiso conjunto con políticas de estabilización y crecimiento.

Hoy 13:49

La jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sumó su apoyo al gobierno del presidente Javier Milei: “Tomamos con satisfacción el mensaje del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent”. Georgieva destacó la alianza entre el Gobierno y la Casa Blanca, previo a la reunión con Milei en Estados Unidos, donde analizarán el plan económico luego de la tensión cambiaria de los últimos días.

Georgieva publicó en su cuenta de X: “Tomamos con satisfacción la declaración de apoyo de Bessent a Argentina. Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino".

El respaldo de la titular del FMI al Gobierno llegó luego del anuncio de la Casa Rosada de eliminación de las retenciones para todos los granos hasta el 31 de octubre. La medida se dispuso en medio de la atención del mercado a las negociaciones por un posible préstamo de Estados Unidos para reforzar las reservas. Mientras, además, los inversores dudan sobre el futuro del esquema cambiario y en cómo hará el Gobierno para garantizar los pagos de la deuda con el FMI y los bonistas en los próximos meses.