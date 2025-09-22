Robo millonario en un kiosco de Frías: delincuentes sustrajeron mercadería por más de $700 mil

Un comerciante de 72 años sufrió un robo en su kiosco de Frías, donde los delincuentes se llevaron una gran cantidad de mercadería, incluyendo carnes, bebidas y productos de consumo diario.

Un grave hecho delictivo conmocionó a la ciudad de Frías cuando un comerciante de 72 años fue víctima de un importante robo en su kiosco. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando los delincuentes lograron ingresar a la vivienda tras violentarse la reja de seguridad y la puerta de ingreso.

Según relató el damnificado, identificado como Soria, cerró su local cerca de la 1 de la madrugada y se retiró a descansar. Sin embargo, al levantarse alrededor de las 9 de la mañana, descubrió que la propiedad había sido vulnerada. Al ingresar al local, encontró un gran desorden y se dio cuenta de que mercadería valuada en unos $700.000 había sido sustraída.

Entre lo robado se detallan: 5 kilos de pata de muslo, un pollo entero, 2,5 kg de cabrito, 3 kg de asado vacuno, 3 kg de cerdo, 1 kg de chorizo, pastas, 4 kg de queso cremoso, medio kilo de paleta, medio kilo de queso en barra, cinco cajones de cerveza, 70 latas de cerveza, 40 botellas de gaseosa, dos packs de energizantes, siete vinos, dos panes dulces y unas 40 etiquetas de cigarrillos.

Además, los delincuentes destruyeron dos cámaras de seguridad instaladas en el lugar, probablemente con la intención de evitar ser identificados.

Ante este hecho, el comerciante radicó la denuncia en la Comisaría N° 23 de la ciudad de Frías, desde donde se iniciaron las actuaciones correspondientes para dar con los responsables del robo. La policía trabaja para esclarecer el caso y recuperar los objetos sustraídos.