Bonos argentinos subieron hasta 24%, cayó el riesgo país y se dispararon las acciones tras apoyo de EE.UU.

El Tesoro norteamericano ratificó su respaldo a la Argentina y el Gobierno anunció la suspensión de retenciones. Los ADR bancarios treparon hasta 24% y el riesgo país retrocedió 374 puntos.

Hoy 18:08

Los mercados financieros argentinos registraron este lunes una jornada de euforia. Los bonos soberanos escalaron hasta 24%, las acciones argentinas en Wall Street repuntaron con fuerza y el riesgo país se desplomó 374 puntos, hasta los 1.083, su nivel más bajo en semanas.

El repunte se produjo tras el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien aseguró que Washington está dispuesto a “hacer lo necesario” para apoyar a la Argentina. A esto se sumó la decisión del Gobierno de Javier Milei de suspender temporalmente las retenciones a las exportaciones de granos, carnes avícolas y bovinas hasta el 31 de octubre.

En Wall Street, los Globales con ley extranjera subieron hasta 12%, mientras que en la Bolsa porteña algunos Bonares treparon hasta 24%, como el Bonar 2041 (AL41). En tanto, los ADR de bancos lideraron las subas con alzas de hasta 24%.

El índice S&P Merval avanzó 7,6% y cerró en 1.811.039 puntos, reflejando el optimismo de los inversores.

Impacto cambiario y calma en el dólar

El mercado cambiario también respondió de manera positiva. El dólar mayorista cerró en $1.408, mientras que el minorista en Banco Nación quedó en $1.430. Las cotizaciones financieras retrocedieron entre 3% y 9%, alejándose de los máximos históricos alcanzados el viernes pasado.

Según analistas, la baja se relaciona tanto con la señal de respaldo de EE.UU. como con el incentivo al ingreso de divisas por la suspensión de retenciones, medida que busca reforzar la oferta de dólares y aliviar la presión cambiaria.

Respaldo internacional y política económica

El apoyo de Washington fue acompañado por un mensaje de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien celebró la declaración de Bessent y destacó la importancia de los socios internacionales en el proceso de estabilización argentina.

En tanto, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, agradecieron públicamente a Estados Unidos y al expresidente Donald Trump por el “apoyo incondicional” al país. Milei tiene previsto reunirse este martes en Nueva York con Trump y con el propio Bessent.

Perspectivas económica

El Gobierno también confirmó que negocia un préstamo bilateral con Estados Unidos para reforzar reservas del Banco Central. Economistas advirtieron que la medida de retenciones cero tendrá efectos transitorios, con una mayor oferta de dólares en el corto plazo pero riesgos fiscales e inflacionarios hacia adelante.

“El Tesoro de EE.UU. dio una señal fuerte, pero la clave será cómo se utilice ese respaldo”, señaló el economista Carlos Rodríguez.

Con estas novedades, el mercado financiero argentino vivió un giro de 180 grados respecto al clima de incertidumbre que dominó septiembre, aunque los especialistas advierten que el desafío será sostener la estabilidad más allá de las próximas semanas.