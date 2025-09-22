El mercado reacciona con optimismo: los bonos suben hasta 20% y el riesgo país cede 22%

Los bonos en dólares y ADRs arrancan la semana con fuertes subas, ante la expectativa de una posible línea de financiamiento del Tesoro de EEUU para la Argentina.

Hoy 13:48

Los bonos en dólares y los ADRs reviven este lunes y se disparan hasta 20,7%, como reacción al mensaje de apoyo del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent a la Argentina, y la posibilidad concreta de un inminente financiamiento de Washington para el país. Aunque no logran recuperar la caída previa tras la derrota electoral de LLA en la provincia de Buenos Aires.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una seguidilla de posteos en X, Bessent aseguró que "todas las opciones de estabilización están sobre la mesa" y que su Gobierno "está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina". Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda pública, tal como anticipó Ámbito.

En ese contexto, los ADRs trepan hasta 20,7%, de la mano de Grupo Supervielle, seguido de BBVA Argentina (+19,7%), Grupo Financiero Galicia (+18,6%) y Banco Macro (+18%).

Por su parte, el S&P Merval escala hasta 7,1% a 1.803.302,09 puntos, mientras que medido en dólares vuela 13,8% a 1.223 puntos, su mayor nivel en casi dos semanas.

Los avances más destacados del día los anotan las acciones de BBVA (+17,4%), BYMA (+13,6%), Metrogas (+12,9%), Grupo Supervielle (+12,7%) y Grupo Financiero Galicia (+11,3%).

"El anuncio de retenciones cero a todos los granos hasta el 31 de octubre sumado al comunicado del Secretario del Tesoro Americano darán un impulso a los bonos y acciones argentinas en la rueda de hoy, traerán tranquilidad al tipo de cambio y además ayudarán a disminuir el riesgo país, dato más que relevante si tenemos en cuenta que una de las posibilidades es que los vencimientos de deuda futuros se paguen con emisiones nuevas (más adelante), y para eso será clave tener un riesgo país lo mas bajo posible para obtener tasas razonables", destacó Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

El fuerte apoyo de Bessent a la Argentina genera expectativas sobre la reunión que mantendrá Javier Milei con Donald Trump este martes en Washington. A este factor se suma la reciente decisión del Gobierno de restablecer las retenciones cero para los granos hasta el 31 de octubre, una medida que apunta a acelerar la liquidación de divisas y garantizar un mayor flujo de dólares en el corto plazo.

Bessent indicó en su cuenta en X que las líneas de swap, las compras directas de divisas y las compras de deuda pública denominada en dólares estadounidenses podrían utilizarse en apoyo a Argentina, un "aliado sistémicamente importante de EEUU en América Latina".

El mensaje de respaldo llega en el peor momento de la gestión de Javier Milei desde que asumió en 2023, golpeado por el duro revés electoral en la provincia de Buenos Aires a principios de mes, el enfriamiento de la economía y reciente derrumbe de los mercados, que hacieron temer que su programa de ajuste naufrague.

Bonos y riesgo país

En sintonía con las acciones, los títulos en moneda dura suben hasta 20,2% liderados por el Bonar 2038, Bonar 2041 (+18,9%), el Bonar 2035 (+18,2%), y el Global 2029 (+17,9%).

De esta manera, el riesgo país, medido por el J.P.Morgan se desploma 22% hasta los 1.136 puntos básicos, luego de tocar los 1.500 la semana pasada.

En el mundo de los pesos, los bonos ajustados por CER trepan hasta 6,2%, con el liderazgo del DICP. En tanto, las letras del Tesoro avanzan hasta 4,4%. En cambio, los bonos dólar linked, ceden hasta 3,8% luego de que se moderaran las expectativas de devaluación del peso.