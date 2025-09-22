En medio de su crisis, Independiente presentó a Gustavo Quinteros como nuevo DT

El técnico, que el domingo estuvo en el empate con San Lorenzo, fue presentado en el estadio Libertadores de América.

Hoy 14:10

Independiente presentó oficialmente este martes a Gustavo Quinteros como nuevo entrenador, tras la salida de Julio Vaccari. El DT, de exitoso paso por clubes de Argentina, Chile, Ecuador y Bolivia, asumió con la firme intención de devolverle protagonismo al Rojo y ya se prepara para su debut en el clásico de Avellaneda ante Racing, el próximo domingo en el Cilindro.

En conferencia de prensa, Quinteros dejó en claro sus ambiciones: “Lo que me sedujo es que Independiente es un club grande. Vengo para salir campeón, me pongo objetivos grandes. Les dije a los dirigentes que quería formar un equipo para ser campeón”. El entrenador estuvo en el empate 1-1 frente a San Lorenzo por la fecha 9 y desde hoy comenzará a trabajar con el plantel en Villa Domínico.

El nuevo cuerpo técnico estará integrado por Leandro Desábato, Maximiliano Quezada y Rodrigo Quinteros como ayudantes de campo, además del preparador físico Hugo Roldán, reconocido por su labor en la puesta a punto de los futbolistas. El contrato firmado se extiende hasta diciembre de 2026, dando un horizonte de mediano plazo al proyecto.

Respecto a su idea de juego, Quinteros remarcó que el plantel actual cuenta con condiciones para adaptarse a su propuesta: “Independiente tiene jugadores con características que me gustan. Hay que devolverles la confianza para que cada uno pueda dar el máximo. No vamos a hacer muchos cambios, necesitamos que nos apoyen y que nos den la posibilidad de trabajar”.

De cara al debut, el flamante DT sostuvo que disputar el clásico ante Racing es una oportunidad ideal: “Jugar el clásico es una oportunidad para revertir la situación adversa. Mi idea era volver a Argentina y no pensé en el partido que iba a tocar. Es difícil pedir paciencia porque hace mucho que no se consigue nada a nivel local, pero vamos a intentarlo”.

Con un plantel que necesita resultados inmediatos y el respaldo de los hinchas como desafío, Quinteros inicia un ciclo en el que buscará devolverle a Independiente la competitividad y la ilusión de pelear por títulos.