La dura sanción que recibió Alexander Albon por chocar a Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

El piloto de Williams reconoció su responsabilidad tras la carrera. “Fue culpa mía”, declaró.

Hoy 14:14

El Gran Premio de Azerbaiyán dejó un sabor amargo para Franco Colapinto, quien terminó en el último lugar tras un incidente con Alexander Albon, su excompañero en Williams. Los comisarios deportivos determinaron que el piloto tailandés fue el responsable de la maniobra y le aplicaron una sanción de 10 segundos, además de dos puntos en su licencia, alcanzando un total de cuatro en los últimos 12 meses.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su informe, los jueces fueron claros: “Al entrar en la curva 5, el coche 23 intentó adelantar al coche 43 por el interior; sin embargo, su eje delantero no estaba a la altura del espejo del coche 43. El coche 43 estaba en control y siguiendo la trazada normal de carrera, por lo que el coche 23 no tenía derecho a la curva y, en consecuencia, fue considerado totalmente responsable del incidente”.

Albon reconoció su error tras la competencia: “Tuvimos un poco de lío con Franco, que fue culpa mía. Pero luego, cuando tuvimos aire limpio, tal vez unas diez vueltas de la carrera, fuimos rápidos. Así que no hay mucho que decir. Obviamente, el daño ya estaba hecho ayer en la clasificación”. El piloto de Williams finalizó en la 13° posición.

Por su parte, Colapinto lamentó que el toque lo condicionara desde temprano: “Perdí todo. Con el trompo, el golpe a la pared, y después del alerón roto, me complicó la vida. Mucho no pude hacer. Fue una carrera muy complicada, sin ritmo, hice lo mejor que pude”. El argentino cruzó la bandera de cuadros en el 19° lugar, muy lejos de la expectativa inicial.

El roce entre ambos pilotos marcó el destino de la carrera para Colapinto, que buscará revancha en el próximo compromiso de la Fórmula 1.