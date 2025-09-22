Ingresar
Nuevo capítulo en la pelea entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

“No quiere dar el brazo a torcer”, aseguró el actor, quien estaría arrepentido de declaraciones que realizó en los últimos días.

Hoy 14:19

Tras el regreso de la China Suárez y sus hijos a Argentina, se reavivó la guerra con Benjamín Vicuña a raíz de la escolarización de Amancio y Magnolia en Turquía y los rumores de que la actriz ahora quiere cambiar el 20-10 por un 30-10 en lo referente a los días que pasan con los niños.

En Implacables, Susana Roccasalvo y sus panelistas analizaron esta conflictiva relación entre los actores a raíz de la gran distancia que ahora los separa de sus hijos. “La China me dijo que Vicuña sabía todo porque hace videollamadas todos los días con los chicos, y los chicos le cuentan que están yendo al colegio”, reveló Gustavo Méndez.

En ese sentido, Méndez aseguró que Vicuña está muy arrepentido de algunas de sus acciones del pasado. “Él se quiso matar en el sentido de que, palabras textuales, dijo ‘al pedo di la entrevista a Intrusos’ en aquel momento, porque ahora se tiene que desdecir”, señaló el panelista.

