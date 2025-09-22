Un joven de 18 años fue emboscado por una patota para robarle un celular en el Bº Mosconi

Seis adolescentes de entre 12 y 15 años atacaron a un joven para robarle su teléfono celular. La policía recuperó el dispositivo y detuvo a los menores.

Hoy 14:24

Un joven de 18 años, identificado como Vega, fue emboscado y atacado por una patota de seis adolescentes en el barrio Mosconi de la ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 22.30, en las inmediaciones de las calles Esteban Echeverría y 15. El grupo de menores, compuesto por niños de 12, 13, 14 y 15 años, sorprendió al joven para robarle su celular.

El ataque fue violento, y los adolescentes, en su mayoría muy jóvenes, lo increparon y agredieron para lograr el robo. Sin embargo, tras el incidente, la policía logró realizar un breve recorrido en la zona y, en poco tiempo, localizó a los menores, quienes fueron demorados.

El celular fue recuperado y los menores fueron trasladados a la Comisaría 4°, donde fueron entregados a sus familiares. Las autoridades están trabajando para esclarecer los detalles de este insólito caso de delincuencia juvenil.