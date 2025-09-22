“Plegaria”: Brisa, la hermana de Thiago Medina, insistió por las oraciones

La joven explicó cómo se encuentra su hermano tras la intervención en las costillas del viernes luego del grave accidente en la moto.

Hoy 14:24

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva y con pronóstico reservado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luego del grave accidente que sufrió con su moto el viernes 12 de septiembre.

En ese contexto, la familia del joven de La Matanza lo acompaña de cerca en la internación y su hermana melliza Brisa compartió una reciente publicación en Instagram para pedir que continúen las cadenas de oraciones por él.

"Queremos pedirles, desde lo más profundo del corazón, que nos acompañen con sus oraciones y buenas energías por la salud de Thiago Medina", comenzó su mensaje.

Y agregó: "Hoy necesitamos rodearlo de fe, de luz y de esperanza, especialmente por sus pulmones, para que se fortalezcan y puedan darle la fuerza que necesita en este momento".

"Cada palabra, cada pensamiento y cada plegaria cuentan. Creemos en el poder de la unión y en que, juntos, podemos enviarle toda la energía para que salga adelante", finalizó la hermana de Thiago Medina aferrándose a la fe en este difícil momento que atraviesan.

Lo cierto es que durante el domingo por la tarde, tras la clave operación de la parrilla costal del viernes a la mañana, la hermana del ex Gran Hermano contó cómo pasó el fin de semana Thiago Medina internado con pronóstico reservado.

"Thiago se encuentra estable, con asistencia respiratoria mecánica, permanece sedado, sin drogas para la presión", indicó Brisa Medina.

Y remarcó: "Les queremos contar que el órgano más afectado son los pulmones, es un día a día su evolución. Pedimos sanación del cielo para que mejoren".

"La cirugía del tórax y el abdomen vienen evolucionando de forma positiva", finalizó Brisa preocupada por la salud de su hermano Thiago, quien lucha por su vida hace diez días internado.

Al igual que Daniela Celis y Camia Deniz, Brisa es una de las encargadas de dar las novedades sobre la salud del ex Gran Hermano y donde se pide siempre que la gente envíe su buena energía para su pronta recuperación.