La Defensoría del Pueblo rechazó el aplazamiento de la Ley de Discapacidad y cuestionó al Gobierno Nacional

Desde el organismo se han recibido numerosos reclamos de personas con discapacidad que ven con preocupación esta demora en la puesta en marcha de una ley que debía garantizar sus derechos fundamentales.

Hoy 14:47

La Defensoría del Pueblo de la ciudad manifestó su desacuerdo rotundo con el aplazamiento de la aplicación de la Ley de Discapacidad. Desde el organismo se han recibido numerosos reclamos de personas con discapacidad que ven con preocupación esta demora en la puesta en marcha de una ley que debía garantizar sus derechos fundamentales.

En ese contexto, Luis Ger, de la Defensoría, subrayó que el presidente no puede justificar la falta de recursos para implementar una medida tan importante. Además, recalcó que el Gobierno debe buscar alternativas para cumplir con la ley, sugiriendo que podrían destinar fondos del superávit para tal fin.

Desde la Defensoría se considera que este tipo de postergaciones afectan directamente a las personas con discapacidad, quienes ya enfrentan dificultades adicionales en su vida cotidiana.

La comunidad de personas con discapacidad continúa a la espera de respuestas, mientras que la Defensoría sigue defendiendo sus derechos con firmeza y compromiso ante este aplazamiento.

