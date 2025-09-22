Las claves de Gallardo para que River pueda dar vuelta la serie con Palmeiras: "Preparación mental y un buen partido"

En medio de la desilusión por la derrota con Atlético Tucumán, el Muñeco reflexionó sobre el desafío del miércoles en la Copa Libertadores.

Hoy 14:55

Marcelo Gallardo dejó un mensaje claro en la previa de la revancha de River frente a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: la serie aún está abierta. Tras el 0-2 en el Monumental y la derrota con Atlético Tucumán, el entrenador ratificó su optimismo con frases como “Estamos vivos” y “No es imposible”, poniendo el foco en lo que será la visita al Allianz Parque.

El Muñeco reconoció que el último tropiezo en la Liga Profesional dejó “pocas conclusiones positivas” y expuso falencias en los suplentes, aunque rápidamente trasladó la atención a lo que viene. “El mensaje es tener una buena preparación mental para jugar un partido que está todo por jugarse. Hay que ir a ganar a Brasil, no nos queda otra”, afirmó en conferencia de prensa.

Gallardo insistió en que lo mental será determinante para sostener la ilusión. “Imagino un partido que tenemos que estar frescos, bien recuperados, no solo desde lo físico sino también desde las ideas. Vamos a jugarlo de una manera determinante, porque no tenemos otra forma de hacerlo así”, explicó.

Lejos de plantear un escenario épico, el DT bajó la tensión y reforzó la confianza en su plantel. “No sé si tenemos que hacer un juego perfecto, hay un gol de diferencia... un buen partido ya nos dará posibilidades. Un buen partido con buenas resoluciones colectivas nos pone ahí. Tenemos que pensar en eso, que es posible”, concluyó Gallardo.

Con ese espíritu, River viajará a Brasil con la obligación de ganar, pero también con la convicción de que la remontada está al alcance.