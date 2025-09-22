Gerardo Zamora: “Invertir en salud es garantizar dignidad en cada rincón de la provincia”

La nueva infraestructura sanitaria incluye UTI, quirófano, consultorios, diagnóstico por imágenes y salas de capacitación. Forma parte de un ambicioso plan de fortalecimiento del sistema de salud en toda la provincia.

Hoy 15:37

El gobernador Gerardo Zamora inauguró este lunes el nuevo edificio del Hospital Zonal de Campo Gallo, obra que forma parte de un ambicioso programa de fortalecimiento del sistema sanitario provincial.

Estuvo acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder, y el jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez, junto con la ministra de Salud, Natividad Nassif, y el secretario de esa cartera, Gustavo Sabalza; el director del hospital, José Gómez, entre otros funcionarios del área.

Tras el corte de cintas, las autoridades hicieron un recorrido por las instalaciones del centro asistencial ubicado en un punto estratégico del mapa santiagueño. El edificio cuenta con 21 camas de internación, Unidad de Terapia Intensiva (UTI), Shock Room, quirófano, servicio de esterilización, 10 consultorios médicos, un consultorio odontológico, farmacia, enfermería, laboratorios y área de Atención Primaria de la Salud (APS).

Campo Gallo

También dispone de un sector de diagnóstico por imágenes con Rayos X, mamografía y ecografía, además de salas técnicas e informes, asegurando cobertura diagnóstico integral. A esto se suman un salón de usos múltiples y una sala destinada a la capacitación y formación del personal.

En el marco de la visita a la cabecera del departamento Alberdi, el gobernador Zamora hizo hincapié en la necesidad de invertir en salud, no solo en infraestructura, sino también en equipamiento y tecnología, para que todos los santiagueños cuenten con servicios de excelencia en su lugar de residencia.

En ese sentido, destacó que este nuevo establecimiento sanitario de primer nivel forma parte de una larga lista de hospitales que serán inaugurados en distintos puntos de la provincia. Recordó que recientemente fueron habilitados los hospitales de La Cañada (Figueroa); Colonia El Simbolar y de Fernández (Robles).

Adelantó que también serán inaugurados pronto los hospitales de Pinto (Aguirre) y Sumampa (Quebrachos), todo esto “sin dejar de concretar muchas obras de mejoras en toda la provincia y equipamiento en muchos hospitales”.

Dijo también está previsto habilitar en el Cepsi un nuevo espacio, con instrumental y aparatología de última generación, con profesionales de excelencia que podrán llevar a un nivel superior la atención a los niños de todo Santiago del Estero.

Tampoco pasó por alto la creación del Hospital Universitario de Clínicas, el quinto en el país que está en plena ejecución, proyecto financiado con fondos provinciales.

En este marco, dijo además la pronta incorporación de un tomógrafo para el Hospital Zonal de Campo Gallo, anuncio que fue muy celebrado por todos los presentes.